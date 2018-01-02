В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

В Москве с 2 января выросла стоимость проезда в городском транспорте. Заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева рассказала, что тарифы изменились в рамках индексации.

При этом, как сообщает РИА Новости, разовая поездка по-прежнему стоит 55 рублей.

Отмечается, что цена проезда по карте «Тройка» в метро и наземном транспорте поднялась на 1 рубль.

При этом уточняется, что не меняется стоимость билета «Единый» на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в ТиНАО, а также цена поездки при оплате с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay. Для студентов и школьников стоимость проезда также осталась прежней.

Ранее Nation News со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова сообщало, что в столице отмечен рост популярности общественного транспорта.