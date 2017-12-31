В России запустили интернет-проект «Матушка онлайн»

Создатель международного сетевого проекта «Батюшка онлайн» Надежда Земскова сообщила RT, что был запущен ресурс под названием «Матушка онлайн». Он объединит жён священнослужителей со всего мира, среди которых врачи, спортсменки, художницы и блогеры.

«Наши читатели уже давно просили нас, чтобы мы организовали общение с матушками, присылали мне ссылки на их аккаунты в соцсетях, чтобы мы пригласили их в наш проект. По благословению наших батюшек мы начали работу и объединили жён священников проекта «Батюшка онлайн» и других прекрасных матушек для того, чтобы вместе потрудиться в глобальной сети на благо духовно-нравственного просвещения», — рассказала она.

Земскова отметила, что уже более 100 матушек из разных городов отправили заявки на участие в проекте. В планах также организация офлайн-встреч и прямых трансляций с жёнами священнослужителей из других стран.

«В нашем паблике матушки онлайн общаются с читательницами на актуальные женские темы, ведут чаты, делятся православными лайфхаками, готовят постные угощения в прямом эфире, рассказывают подписчикам о своей жизни и служении, делятся личными переживаниями и секретами счастливой семейной жизни, умении любить и прощать», — добавила Земскова.

Ранее международный сетевой проект «Батюшка онлайн» провёл исследование на тему того, о каких грехах чаще всего сожалеют россияне.