СМИ: В Воронеже эвакуируют несколько торговых центров

В Воронеже проводится эвакуация посетителей сразу нескольких торговых центров города, сообщает Интерфакс.

Как отмечается, эвакуированы торговые центры «Град», «Галерея Чижова», «Максимир», а также «Московский проспект» и «Арена».

О подробностях произошедшего не сообщается.

В ноябре портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре после сообщения о минировании эвакуировали здание мэрии.