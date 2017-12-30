СМИ: В Воронеже эвакуируют несколько торговых центров

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В Воронеже проводится эвакуация посетителей сразу нескольких торговых центров города, сообщает Интерфакс.

Как отмечается, эвакуированы торговые центры «Град», «Галерея Чижова», «Максимир», а также «Московский проспект» и «Арена».

О подробностях произошедшего не сообщается.

В ноябре портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре после сообщения о минировании эвакуировали здание мэрии.

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