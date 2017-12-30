При столкновении четырёх машин в Новой Москве погибли два человека
Два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении четырёх автомобилей возле деревни Сосенки в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.
«В результате столкновения четырёх машин погибли два человека, три человека пострадали», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что суд арестовал водителя, сбившего женщину и её пятилетнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе в Новой Москве.
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