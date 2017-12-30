Источник: в Москве введён план «Перехват» после убийства на востоке столицы

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В Москве введён план «Перехват» после убийства человека на востоке столицы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские разыскивают двоих подозреваемых в убийстве.

«На востоке Москвы произошло убийство. Предположительно, в настоящее время на серебристом автомобиле LADA Priora скрываются двое подозреваемых», — сообщил источник. 

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля, который сбил двух пешеходов в центре Москвы, добровольно пришёл в отделение полиции.

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