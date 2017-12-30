Путин поздравил Трампа с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил главу США Дональда Трампа с Новым годом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении, в частности, отмечается, что, по убеждению Путина, «в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы».

Президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между странами стали принципы равноправия и взаимного уважения.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — отметил Путин.

Ранее Путин в ходе беседы с Трампом выразил благодарность за переданные данные от ЦРУ о террористах в Санкт-Петербурге.