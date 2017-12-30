В МЧС сообщили о сокращении числа аварий на коммунальных системах в России на 84% за год

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Количество аварий на коммунальных системах в России в 2017 сократилось на 84%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что за девять месяцев 2017 года в России произошла одна крупная авария на коммунальных системах, между тем как в 2016 году подобных инцидентов было шесть.

По данным ведомства, сведений о погибших или пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников. 

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