Девять открытых катков будут работать в Курске зимой

Девять открытых катков будут работать в Курске в зимний сезон, сообщает НСН.

К их созданию приступят, когда температура воздуха опустится ниже -5 °C. На заливку потребуется три дня. Катки разместят около школ №12, 16, 20, 38, 40, 46, 48, 52 и 56.

Кроме того, планируется образовать три лыжных трассы, заявил сенатор от Курской области Виталий Богданов. Они будут расположены в парках 50-летия ВЛКСМ и «Солянка», а также в Светлом проезде.

Ранее телеканал «360» сообщал, что во время январских каникул в Подмосковье пройдёт свыше 600 спортивных мероприятий.