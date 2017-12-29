Эксперт рассказал о параллелях между распадом СССР и революцией 1917 года
По словам эксперта, в 1917—1918 годах происходил распад мировых империй, и учёные рассматривают это теперь как общемировую тенденцию — распались Российская, Австро-Венгерская, Османская, Германская империи, пережила серьёзный удар Британская империя.
«Если для 1917—1918 годов революция как побудительный мотив и Первая мировая война, её итоги — это было важнейшее дело, то для распада Советского Союза, конечно, большое значение имел субъективный фактор», — отметил он.
Как добавил Чубарьян, исторические аналогии всегда интересны, полезны и опасны.
Ранее сообщалось, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о выставках, посвящённых 100-летию Октябрьской революции.