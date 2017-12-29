Эксперт рассказал о параллелях между распадом СССР и революцией 1917 года

Сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян рассказал в беседе с ФАН о параллелях между распадом СССР и революцией 1917 года.

По словам эксперта, в 1917—1918 годах происходил распад мировых империй, и учёные рассматривают это теперь как общемировую тенденцию — распались Российская, Австро-Венгерская, Османская, Германская империи, пережила серьёзный удар Британская империя.

«Если для 1917—1918 годов революция как побудительный мотив и Первая мировая война, её итоги — это было важнейшее дело, то для распада Советского Союза, конечно, большое значение имел субъективный фактор», — отметил он.

Как добавил Чубарьян, исторические аналогии всегда интересны, полезны и опасны.

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