Запрет на проезд по мостам для грузовиков продлён в Красноярске ещё на год
В Красноярске решили продлить ещё на год запрет на проезд по мостам для грузовиков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
По словам представителей мэрии, запретительная мера действовала на протяжении всего 2017 года. Она касалась мостов через реку Качу по улице Сурикова и Брянской улице, а также переправы через реку Бугач на улице Маерчака.
Ограничения связаны с обеспечением безопасности при передвижении по мостам. На подъездах к ним установлены соответствующие знаки.
Водителей просят быть внимательнее и осторожнее.
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