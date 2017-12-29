Запрет на проезд по мостам для грузовиков продлён в Красноярске ещё на год

В Красноярске решили продлить ещё на год запрет на проезд по мостам для грузовиков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам представителей мэрии, запретительная мера действовала на протяжении всего 2017 года. Она касалась мостов через реку Качу по улице Сурикова и Брянской улице, а также переправы через реку Бугач на улице Маерчака.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности при передвижении по мостам. На подъездах к ним установлены соответствующие знаки.

Водителей просят быть внимательнее и осторожнее.