Экс-главу Росграницы приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы признал виновным бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова в хищении почти 500 млн рублей и приговорил его к девяти годам колонии.

«Признать Безделова виновным и приговорить его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует судью ТАСС.

Ранее стало известно, что Безделова признали виновным в хищении денег.

Кроме того, восемь других фигурантов также были признаны виновными.

21 декабря стало известно, что гособвинение просит приговорить бывшего главу Росграницы к десяти годам колонии.