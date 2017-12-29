В Петербурге из-за задымления закрыты две станции метро
В Санкт-Петербурге закрыты две станции метрополитена из-за задымления.
Об этом говорится в сообщении метро Петербурга в Telegram.
«В 14:22 станции «Горьковская» и «Невский проспект» закрыты из-за внешнего задымления. Включена дополнительная вентиляция», — сказано в сообщении.
Уточняется, что опасности для пассажиров нет.
В ноябре ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге из-за угроз взрыва эвакуировали десятки объектов.
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