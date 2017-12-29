В Петербурге из-за задымления закрыты две станции метро

В Санкт-Петербурге закрыты две станции метрополитена из-за задымления.

Об этом говорится в сообщении метро Петербурга в Telegram.

«В 14:22 станции «Горьковская» и «Невский проспект» закрыты из-за внешнего задымления. Включена дополнительная вентиляция», — сказано в сообщении.

Уточняется, что опасности для пассажиров нет.

В ноябре ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге из-за угроз взрыва эвакуировали десятки объектов.