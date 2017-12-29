Новую станцию московского метро «Ховрино» откроют 29 декабря

Новая станция Московского метрополитена «Ховрино» будет открыта 29 декабря 2017 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя столичного метро Виктора Козловского.

Отмечается, что «Ховрино» станет новой станцией Замоскворецкой линии столичной подземки.

По данным издания, 16 и 17 декабря специалисты занимались присоединением станции к ветке.

Ранее сообщалось, что участок зелёной линии метро от «Войковской» до «Речного вокзала» будет закрыт 23 и 24 декабря в связи со вводом станции «Ховрино».

В октябре ФАН сообщало, что в столице на Таганско-Краснопресненской линии метро начали курсировать 19-й и 20-й инновационные поезда «Москва».