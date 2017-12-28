Новые дорожные ограничения введут в Петербурге с 29 декабря

Новые дорожные ограничения введут в Санкт-Петербурге с пятницы, 29 декабря, сообщает «ПолитЭксперт».

До 30 числа будет ограничен проезд по набережной Чёрной речки из-за монтажа электрокабеля.

На перекрёстке Морского проспекта и Прожекторной улицы до 31 декабря введут временное ограничение на проезд из-за ремонтных работ, связанных с прокладкой водопровода.

Пресс-служба ГАТИ также напомнила, что ремонт трамвайных путей на проспекте Авиаконструкторов продолжается, в связи с чем 29 и 30 декабря движение по чётной стороне Долгоозёрной улицы будет полностью недоступно.

Кроме того, прокладка канализации скажется на движении 29 и 31 декабря по проспекту Косыгина.

12 декабря URA.RU сообщало, что в Среднеуральске ограничено движение маршруток из-за плохих дорог.