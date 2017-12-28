Новый поезд появился на маршруте Москва — Тула

Новый поезд начал курсировать на маршруте Москва — Тула, сообщает НСН.

Это экспресс «Люди и поезда. История в лицах». В вагонах представлены кадры из музейной коллекции начала и середины ХХ века. На фотографиях можно увидеть известных железнодорожников, сцены строительства, посетителей столичных вокзалов.

Тематический поезд появился к 180-летию открытия первой в стране Царскосельской железной дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области подорожают пригородные электрички.