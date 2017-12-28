Спасатели эвакуировали двух сноубордистов в горах Сочи

Короткая ссылка
Спасатели эвакуировали 27 декабря двух сноубордистов на вертолёте в горах Сочи, сообщает «Юга.ру».

В Южный спасательный отряд МЧС России поступила информация, что на курорте «Роза Хутор» сноубордисты выехали за пределы трассы и им нужна помощь. Никто не пострадал.

Спуститься со сложного участка молодые люди не смогли, они застряли среди скальных отвесов. Спасатели направились к месту происшествия. На борт сноубордистов поднимали на лебёдке. Оба — жители Москвы.

Их транспортировали на базу МЧС в Сочи, откуда они самостоятельно ушли.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что крымские спасатели эвакуировали пятерых туристов из горных районов полуострова.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119