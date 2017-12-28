Разбудивший соседей перед обрушением дома в Ивановской области получил госнаграду

Житель города Юрьевца Ивановской области Владимир Галочкин, который спас жителей многоквартирного дома, разбудив их среди ночи незадолго до обрушения стены здания, получил государственную награду «За заслуги перед Ивановской областью».

Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Низкий поклон и благодарность. Вы достойны этой награды. Вы настоящий герой», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, передавая почётный знак Галочкину.

В ночь на 22 декабря в Ивановской области произошло обрушение внешней стены жилого дома. Галочкин, незадолго до происшествия заметивший трещину в стене, сумел вовремя предупредить соседей. Были эвакуированы более 80 человек. Жертв во время обрушения дома в Юрьевце удалось избежать.