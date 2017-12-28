СК начал проверку возможного инцидента со снегоуборщиком в Шереметьеве

Следователи начали проверку сообщений СМИ о возможном авиационном инциденте в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в пресс-релизе Московского СУ на транспорте СК России, поступившем в RT.