СК начал проверку возможного инцидента со снегоуборщиком в Шереметьеве

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Следователи начали проверку сообщений СМИ о возможном авиационном инциденте в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в пресс-релизе Московского СУ на транспорте СК России, поступившем в RT.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Шереметьеве самолёт мог столкнуться со снегоуборочной техникой из-за ошибки диспетчера.

21 октября 2014 года во Внукове из-за столкновения со снегоуборщиком разбился самолёт Falcon 50, в результате чего погибли три члена экипажа и пассажир — глава концерна Total Кристоф де Маржери.

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