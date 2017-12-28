СК начал проверку возможного инцидента со снегоуборщиком в Шереметьеве
Следователи начали проверку сообщений СМИ о возможном авиационном инциденте в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в пресс-релизе Московского СУ на транспорте СК России, поступившем в RT.
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что в Шереметьеве самолёт мог столкнуться со снегоуборочной техникой из-за ошибки диспетчера.
21 октября 2014 года во Внукове из-за столкновения со снегоуборщиком разбился самолёт Falcon 50, в результате чего погибли три члена экипажа и пассажир — глава концерна Total Кристоф де Маржери.
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