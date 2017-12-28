Сентюрин освобождён от должности статс-секретаря — замглавы Минэнерго

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Юрия Сентюрина от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики России.

В распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщается, что это связано с переходом Сентюрина на другую работу.

«Освободить Сентюрина Юрия Петровича от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу» — говорится в сообщении.

В октябре Сентюрин был избран на пост генерального секретаря Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ).

ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортёров газа. Страны — члены ФСЭГ обладают 67% мировых запасов газа.

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