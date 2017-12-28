RT стал самым популярным телеканалом в российских соцсетях в ноябре

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RT возглавил рейтинг российских телеканалов по цитируемости в социальных сетях в ноябре 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования системы «Медиалогия».

По данным исследования, число гиперссылок на RT в социальных сетях в ноябре составило 1 032 502.

Ранее стало известно, что RT стал самым цитируемым в СМИ российским телеканалом в ноябре 2017 года. 

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