RT стал самым популярным телеканалом в российских соцсетях в ноябре
RT возглавил рейтинг российских телеканалов по цитируемости в социальных сетях в ноябре 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования системы «Медиалогия».
По данным исследования, число гиперссылок на RT в социальных сетях в ноябре составило 1 032 502.
Ранее стало известно, что RT стал самым цитируемым в СМИ российским телеканалом в ноябре 2017 года.
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