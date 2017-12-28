В Кремле уверены, что призывы Навального будут проверены соответствующими ведомствами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в том, что соответствующие ведомства проверят планы Алексея Навального провести акции в преддверии президентских выборов.

На вопрос, как Кремль может прокомментировать сообщение Навального о подготовке такой акции, Песков ответил: «Никак».

При этом он добавил, что есть соответствующее ведомство, которое подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству.

«Ну, нет сомнений, что это будет сделано», — сказал Песков.

25 декабря Центризбирком отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента России из-за неснятой судимости.

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