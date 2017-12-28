Суд в Москве заочно арестовал двух причастных к деятельности «Правого сектора»

Басманный суд Москвы заочно арестовал причастных к деятельности организации «Правый сектор»* Геннадия Хамраева и Романа Стригункова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

«Суд заочно арестовал Стригункова и Хамраева. Они объявлены в международный розыск», — приводит её слова РИА Новости.

По данным СК, Хамраев принимал «активное участие в карательных операциях против мирного населения» самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Стригунков систематически участвовал в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях «Правого сектора».

Ранее суд заочно арестовал россиянина Александра Валова, подозреваемого в причастности к деятельности «Правого сектора».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).