Суд в Москве заочно арестовал двух причастных к деятельности «Правого сектора»
«Суд заочно арестовал Стригункова и Хамраева. Они объявлены в международный розыск», — приводит её слова РИА Новости.
По данным СК, Хамраев принимал «активное участие в карательных операциях против мирного населения» самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Стригунков систематически участвовал в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях «Правого сектора».
Ранее суд заочно арестовал россиянина Александра Валова, подозреваемого в причастности к деятельности «Правого сектора».
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).