Суд в Москве заочно арестовал двух причастных к деятельности «Правого сектора»

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы заочно арестовал причастных к деятельности организации «Правый сектор»* Геннадия Хамраева и Романа Стригункова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

«Суд заочно арестовал Стригункова и Хамраева. Они объявлены в международный розыск», — приводит её слова РИА Новости.

По данным СК, Хамраев принимал «активное участие в карательных операциях против мирного населения» самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Стригунков систематически участвовал в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях «Правого сектора». 

Ранее суд заочно арестовал россиянина Александра Валова, подозреваемого в причастности к деятельности «Правого сектора».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119