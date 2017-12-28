Аксёнов не исключил новых отставок во властных структурах Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в ближайшее время не исключены новые отставки в муниципальных и республиканских органах власти.

«За три года уволено 39 республиканских руководителей, 11 руководителей муниципальных образований. Такая политика будет продолжена. Если не можешь выполнить свои обещания, всем будут даны оценки», — цитирует его ТАСС.

В начале декабря Аксёнов подписал заявление министра экономического развития республики Андрея Мельникова об увольнении. 4 октября «Крыминформ» передавало, что генеральный директор «Крымэнерго» Виктор Плакида ушёл в отставку.

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