Мантуров заявил о планах по созданию в России единого каталога потребительских товаров

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В России может появиться единый каталог потребительских товаров, это позволит сократить издержки производителей. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе интервью газете «Известия».

«Для того чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России», — заявил министр.

Он отметил, что данный каталог будет полностью интегрирован с принятой во всём мире маркировкой штрих-кодами системы GS1.

Мантуров добавил, что в настоящее время производитель при поставке товара в торговую сеть должен вручную заполнять анкеты с огромным числом данных для каждой сети.

«Цифровой каталог позволит уйти от этой крайне трудоёмкой и весьма дорогостоящей процедуры», — подчеркнул он.

Ранее в Минпромторге России поддержали инициативу о введении «белой субботы», когда российские товары будут продаваться со скидкой.

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