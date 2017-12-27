Путин встретился с действующими и бывшими главами регионов

Президент России Владимир Путин в рамках праздничных мероприятий по случаю Нового года встретился с избранными губернаторами и их предшественниками.

«В таком формате мы действительно никогда не собирались, но, думаю, это имеет смысл, чтобы показать преемственность и чтобы вновь пришедшие молодые руководители, но уже всё-таки опытные, могли опираться на то, что сделано их предшественниками, могли не только опираться, но и рассчитывать на вашу поддержку», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что работа губернаторов в последние годы проходила «в очень сложных условиях» из-за большого числа внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на традиционные товары и с внешними ограничениями.

«И в целом все справились очень достойно со своими обязанностями, со своей работой. Хочу выразить надежду на то, что, работая на новых местах, вы будете и дальше вносить вклад в развитие страны, а пришедшим на ваше место коллегам хочу пожелать успехов», — отметил Путин.

25 декабря Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.