Верховный суд России получил иск Telegram к ФСБ
Верховный суд России зарегистрировал иск юристов Telegram, в котором компания просит признать недействующим приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений.
Из карточки дела следует, что иск зарегистрирован 26 декабря. Заявителем является Telegram Messenger Limited Liability Partnership, ответчиком — ФСБ России.
12 декабря Мещанский суд Москвы отклонил жалобу мессенджера, который был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ данные для декодирования сообщения.
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