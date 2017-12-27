Верховный суд России получил иск Telegram к ФСБ

Верховный суд России зарегистрировал иск юристов Telegram, в котором компания просит признать недействующим приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений.

Из карточки дела следует, что иск зарегистрирован 26 декабря. Заявителем является Telegram Messenger Limited Liability Partnership, ответчиком — ФСБ России.

12 декабря Мещанский суд Москвы отклонил жалобу мессенджера, который был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ данные для декодирования сообщения.