СМИ сообщили о взрыве в магазине в Петербурге

В камере хранения магазина «Перекрёсток» в торговом центре на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошёл взрыв.

Как сообщает «Фонтанка», в результате взрыва пострадали три человека, их забрала скорая помощь.

Отмечается, что один из них находится в тяжёлом состоянии. Второй в средней степени тяжести. Третий получил лёгкие ранения.

ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что на месте ЧП была проведена эвакуация.

Уточняется, что на месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.