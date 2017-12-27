СК возбудил дело о невыплате зарплаты на 490 млн рублей работникам «ВИМ-Авиа»

Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании «ВИМ-Авиа» в размере более 490 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК (невыплата заработной платы)», — говорится в сообщении. По данным ведомства, руководство авиакомпании умышленно допустило факты полной невыплаты зарплаты на срок более двух месяцев. По состоянию на 19 декабря задолженность составила свыше 490 млн рублей. Ранее суд заочно арестовал финансового директора «ВИМ-Авиа» Алевтину Калашникову. В октябре авиакомпания прекратила полёты из-за финансовых проблем.