Полицейский спас тонувшего рыбака в Краснодарском крае
Инцидент произошёл в декабре. Полицейский гулял с друзьями по берегу реки Большой Бейсуг и услышал крики о помощи.
«Он не растерялся, взял лодку, которая была пришвартована к берегу, и кинулся со знакомыми искать пострадавшего», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как выяснилось, 50-летний рыбак выпал из лодки и не смог забраться обратно. Его спасли. Хапилин немедленно вызвал скорую помощь к причалу. В настоящее время здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
В полиции рассматривают вопрос о поощрении сотрудника.
В августе URA.RU сообщало, что на Урале 15-летний подросток вытащил из воды тонувшего мужчину, у которого во время купания случился сердечный приступ.