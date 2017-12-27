Полицейский спас тонувшего рыбака в Краснодарском крае

Прапорщик полиции Роман Хапилин спас тонувшего рыбака в Брюховецком районе Краснодарского края, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл в декабре. Полицейский гулял с друзьями по берегу реки Большой Бейсуг и услышал крики о помощи.

«Он не растерялся, взял лодку, которая была пришвартована к берегу, и кинулся со знакомыми искать пострадавшего», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как выяснилось, 50-летний рыбак выпал из лодки и не смог забраться обратно. Его спасли. Хапилин немедленно вызвал скорую помощь к причалу. В настоящее время здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

В полиции рассматривают вопрос о поощрении сотрудника.

В августе URA.RU сообщало, что на Урале 15-летний подросток вытащил из воды тонувшего мужчину, у которого во время купания случился сердечный приступ.