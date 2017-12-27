Власти Крыма одобрили продажу санатория и гостиницы, принадлежавших Коломойскому

Государственный совет Крыма одобрил продажу детского санатория, рекреационного комплекса и гостиницы, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

«Постановление о даче согласия на отчуждение путём продажи на открытом аукционе закреплённого на праве оперативного управления за Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым», — цитирует спикера крымского парламента Владимира Константинова «Крыминформ».

Отмечается, что продаже на аукционе подлежат детский санаторий «Таврида» в Евпатории, а также гурзуфский рекреационный комплекс «Наутилус» и гостиница «Крым» в Ялте.

Кроме того, на продажу будет выставлена автозаправочная станция в Симферопольском районе, которая также ранее была во владении предпринимателя.

Вырученные деньги пойдут на компенсацию крымчанам вкладов в украинских банках и на исполнение планового показателя неналоговых поступлений в крымский бюджет в 2017 году.

Ранее Высокий суд Лондона приказал арестовать активы бывших владельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

В ноябре госсовет Крыма одобрил продажу санатория, ряда автозаправочных станций (АЗС) и недостроев по всему полуострову.