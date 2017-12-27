Путин призвал регионы быстрее реструктурировать кредиты в частных банках

Президент России Владимир Путин потребовал от руководства регионов быстрее разрешить ситуацию с реструктуризацией кредитов, которые были получены в коммерческих банках под высокий процент.

«Уже говорил об этом публично и с болью в сердце ещё раз могу сказать уже и в этом составе: есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея эту возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками, — это вообще странно», — заявил Путин на заседании Госсовета по инвестиционной привлекательности регионов.

Президент поручил «повнимательнее и как можно быстрее эту ситуацию решить».

Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что рост закредитованности регионов в коммерческих банках под высокие ставки нужно остановить. Он отметил, что у регионов, как правило, есть возможность перекредитоваться государственными кредитами по меньшей ставке, но они не делают этого.