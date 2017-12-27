Минприроды России утвердило новую редакцию Красной книги

В Минприроды России утвердили новую редакцию Красной книги, содержащую списки редких и исчезающих видов животных. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды ведомства Игорь Давыдов.

«Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и исключённых из Красной книги Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.

Давыдов добавил, что приказ был подписан в завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

В ведомстве отметили, что списки c «краснокнижными животными» не переиздавались с 1998 года.

Ранее в Минприроды заявили, что мировой рынок зелёных технологий к 2020 году достигнет $4,5 трлн.

В июне телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье обнаружен чёрный рынок по продаже экзотических животных.