Минприроды России утвердило новую редакцию Красной книги
«Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и исключённых из Красной книги Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.
Давыдов добавил, что приказ был подписан в завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.
В ведомстве отметили, что списки c «краснокнижными животными» не переиздавались с 1998 года.
Ранее в Минприроды заявили, что мировой рынок зелёных технологий к 2020 году достигнет $4,5 трлн.
В июне телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье обнаружен чёрный рынок по продаже экзотических животных.