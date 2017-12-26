Три новых модели от Kia появятся на рынке России в 2018 году

Три новых модели от Kia появятся на рынке России в следующем году, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Анонс новинок предоставил российский офис компании. Презентация некоторых из них пройдёт на Московском автосалоне в августе 2018 года.

В частности, речь идёт о модели Stinger — самой быстрой из всех машин марки Kia, передаёт Nation News. Будет доступно три версии с двумя вариантами бензиновых двигателей мощностью 247 лошадиных сил.

Покупателям также предложат топовую модификацию с 3,3-литровым битурбо агрегатом V6, имеющим 370 лошадиных сил. С таким мотором автомобиль способен разогнаться до скорости 100 км/ч за 4,9 секунды.

Ещё одна новинка — рестайлинговый кроссовер Sorento Prime. На рынке будут доступны модели с тремя типами двигателей.

Кроме того, компания привезёт в Россию внедорожную версию хэтчбэка Picanto под названием X-Line.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, какие машины могут подорожать в 2018 году.