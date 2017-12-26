Заслуженный пилот СССР рассказал о возможных причинах возникновения хлопка над Симферополем

Заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов прокомментировал в разговоре с RT сообщения жителей Крыма о громком хлопке над Симферополем.

«Это звук, который образуется при переходе самолёта на сверхзвуковую скорость. Барьер, который проходит самолёт, всегда сопровождается взрывоподобным хлопком. Таким образом преодолеваются аэрокосмические силы. Крыло из нормального положения, в котором работает, переходит в иной режим полёта, преодолевая сверхзвуковую «субстанцию». Сверхзвуковой барьер надо преодолевать на максимальных удалениях от населённых пунктов на большой высоте», — отметил Смирнов.

По его словам, чем меньше высота полёта, тем больше последствия.

«Если самолёт преодолевает сверхзвуковой барьер на малой высоте, то могут и вылететь стёкла домов», — отметил эксперт.

Ранее в МЧС прокомментировали сообщения о громком хлопке над Симферополем.

Агентство «Крыминформ» сообщало, что в разных районах Симферополя во вторник, 26 декабря, в районе 16:00 был слышен громкий хлопок неизвестного происхождения.