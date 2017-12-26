Путин поручил завершить исполнение ряда майских указов в 2018 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить работу над исполнением ряда майских указов в 2018 году.

«Конечно, нужно — я сейчас об этом сказал — завершить исполнение майских указов. По некоторым из них работа должна быть закончена в 2018 году», — заявил Путин в ходе заседания правительства.

Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции назвал правильным решением принятие майских указов. По его словам, майские указы выполнены на 93—94%. Путин отметил, что в целом их исполнение можно оценить как удовлетворительное.