Путин поручил завершить исполнение ряда майских указов в 2018 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить работу над исполнением ряда майских указов в 2018 году.
«Конечно, нужно — я сейчас об этом сказал — завершить исполнение майских указов. По некоторым из них работа должна быть закончена в 2018 году», — заявил Путин в ходе заседания правительства.
Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции назвал правильным решением принятие майских указов. По его словам, майские указы выполнены на 93—94%. Путин отметил, что в целом их исполнение можно оценить как удовлетворительное.
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