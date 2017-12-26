Собчак стала кандидатом в президенты России

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Центризбирком, рассмотрев документы выдвинутой кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива» телеведущей Ксении Собчак, дал ей разрешение на открытие специального счёта для формирования избирательного фонда.

«Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», — приводит РИА Новости постановление ЦИК.

После открытия счёта телеведущая сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Накануне Собчак подала в ЦИК документы на выдвижение в президенты.

23 декабря съезд «Гражданской инициативы» выдвинул её кандидатом на пост главы государства.

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