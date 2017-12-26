Собчак стала кандидатом в президенты России

Центризбирком, рассмотрев документы выдвинутой кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива» телеведущей Ксении Собчак, дал ей разрешение на открытие специального счёта для формирования избирательного фонда.