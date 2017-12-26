Песков допустил, что Путин лично подаст в ЦИК документы на выдвижение
В Кремле не исключают, что российский лидер Владимир Путин может лично подать документы в ЦИК для своего выдвижения кандидатом на пост президента на выборах в 2018 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, мы это не исключаем», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он не уточнил, в какой день это может произойти.
20 декабря Центризбирком получил уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы Путина.
Совет Федерации назначил выборы главы государства на 18 марта 2018 года. Путин заявлял, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец.
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