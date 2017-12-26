СК возбудил дело по факту нападения с ножом на водителя автобуса с детьми в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после того, как автомобилист ранил ножом водителя автобуса, перевозившего школьников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК («Покушение на убийство»)», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.

По данным следствия, вечером 25 декабря в ходе дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, их родителей и учителей в город Кировск Ленинградской области.

Мустафаев нанёс потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница — несколько ударов неустановленными предметами. После этого нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover, а потерпевший в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в СК.