В Кемеровской области суд приостановил работу шахты «Есаульская» из-за обрушения

Новокузнецкий районный суд в Кемеровской области приостановил работы на участке шахты «Есаульская», где произошло обрушение с последующим блокированием трёх рабочих, на 60 суток в качестве наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению горных работ по проведению и креплению горной выработки в вентиляционном штреке... и ведение монтажных работ в монтажной камере... сроком на 60 суток», — говорится в соответствующем документе.

Отмечается, что ООО «Шахта «Есаульская» признано виновной по ч. 1 ст. 9.1 КоАП «Нарушение требований промышленной безопасности».

Ранее спасателям удалось добраться до горняков в шахте «Есаульская», которые оказались заблокированы в результате обрушения породы.

Следователи начали проверку в связи с обрушением горной породы на шахте «Есаульская» в Кузбассе.