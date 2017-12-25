Аксёнов рассказал о «спящих террористических ячейках» в Крыму
При это он уточнил, какие факторы способствуют ухудшению ситуации в рамках противодействия терроризму в Крыму.
«Наличие на полуострове «спящих ячеек» международных террористических организаций», — приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.
Глава республики добавил, что вторым фактором является проведение антироссийских акций украинскими спецслужбами.
«Некоторые ещё безнадёжную и утопическую мечту не бросили», — рассказал Аксёнов.
Он предположил, что в преддверии выборов президента России в марте 2018 года подобная активность будет возрастать.
Ранее Аксёнов назвал размер ущерба от диверсий на газопроводах в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.