Новым заместителем министра транспорта назначен Александр Юрчик

Экс-глава Росавиации Александр Юрчик назначен новым заместителем министра транспорта, курирующим российскую авиаотрасль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.