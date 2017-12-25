Новым заместителем министра транспорта назначен Александр Юрчик
Экс-глава Росавиации Александр Юрчик назначен новым заместителем министра транспорта, курирующим российскую авиаотрасль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что соответствующее решение российского правительства датировано 25 декабря 2017 года.
По данным агентства, ранее эту должность занимал Валерий Окулов, перешедший в ноябре в Объединённую авиастроительную корпорацию.
22 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Дмитрия Догадкина на должность посла России в Омане.
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