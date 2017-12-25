Эксперт прокомментировал назначения полпредов в ЦФО и СЗФО

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT назначение экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева полпредом в Центральном федеральном округе (ЦФО) вместо Александра Беглова, который был переведён на аналогичную должность в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

«Во-первых, снимается вопрос об упразднении института полпредов. Он ещё поработает. Во-вторых, эта ротация является последствием тонкой настройки аппаратов СЗФО и ЦФО», — отметил Мухин.

По его словам, в данной ситуации могут быть «скрытые причины».

«Намерения президента, которые он хочет реализовать с помощью этой кадровой ротации. Основной вывод состоит в том, что институт полпредов необходим федеральной власти и является эффективным», — добавил эксперт.

25 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил его полпредом президента в ЦФО.

Ранее этот пост занимал Александр Беглов, которого президент перевёл на позицию полпреда в Северо-Западном федеральном округе.