Эксперт прокомментировал назначения полпредов в ЦФО и СЗФО
«Во-первых, снимается вопрос об упразднении института полпредов. Он ещё поработает. Во-вторых, эта ротация является последствием тонкой настройки аппаратов СЗФО и ЦФО», — отметил Мухин.
По его словам, в данной ситуации могут быть «скрытые причины».
«Намерения президента, которые он хочет реализовать с помощью этой кадровой ротации. Основной вывод состоит в том, что институт полпредов необходим федеральной власти и является эффективным», — добавил эксперт.
25 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил его полпредом президента в ЦФО.
Ранее этот пост занимал Александр Беглов, которого президент перевёл на позицию полпреда в Северо-Западном федеральном округе.