Московское метро переведено на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды
Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.
«Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно», — сообщает пресс-служба метрополитена в Telegram.
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве в связи с неблагоприятными погодными условиями.
25 декабря по меньшей мере 22 рейса были задержаны в аэропортах Москвы.
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