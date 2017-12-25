Московское метро переведено на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.

«Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно», — сообщает пресс-служба метрополитена в Telegram.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве в связи с неблагоприятными погодными условиями.

25 декабря по меньшей мере 22 рейса были задержаны в аэропортах Москвы.