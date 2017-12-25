В Останкино откроют мемориал в честь погибших журналистов при крушении самолёта ТУ-154

В телецентре «Останкино» 25 декабря будет открыт мемориал в память о погибших в результате крушения самолёта ТУ-154 в Сочи журналистах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала.

«На борту самолёта были наши коллеги — девять человек. Съёмочная группа Первого канала — корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Журналисты телеканала НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. И съёмочная группа телеканала «Звезда» — журналист Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский», — указывается в заявлении.

25 декабря 2016 года летевший на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега около города Сочи. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.

В мае в Минобороны обнародовали итоги расследования авиакатастрофы.