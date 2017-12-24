В Дагестане из-за схода лавины перекрыли автодорогу республиканского значения

В Дагестане в результате схода лавины перекрыта автодорога республиканского значения Кидеро — Шаури — Агвали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В Цунтинском районе в двух километрах от населённого пункта Митлуда на автодорогу республиканского значения Кидеро — Шаури — Агвали сошла лавина», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

По уточнённым данным, силы и средства ГУ МЧС России по Республике Дагестан не привлекались.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Минобороны передаст Росгидромету 68 гаубиц Д-30 для обеспечения работы противолавинной службы.