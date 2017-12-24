Семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Крыму
При столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму пострадали семь человек, включая троих детей. Об этом сообщили в региональном МВД.
Как отмечается, инцидент произошёл в селе Луговое Ленинского района.
«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей. Автобус не рейсовый», — приводит ТАСС сообщение МВД.
Все пострадавшие госпитализированы.
Как уточняет РИА Новости, трое детей находятся в реанимации.
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