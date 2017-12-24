Путин 25 декабря встретится с руководством Совфеда и Госдумы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«25 декабря Владимир Путин проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, а также профильных комитетов двух палат», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на встрече будут подведены итоги деятельности парламента, а также обсуждены приоритетные задачи на 2018 год.

Ранее сообщалось, что Путин встретился в Кремле с ведущими бизнесменами страны.