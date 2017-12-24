Путин 25 декабря встретится с руководством Совфеда и Госдумы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«25 декабря Владимир Путин проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, а также профильных комитетов двух палат», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что на встрече будут подведены итоги деятельности парламента, а также обсуждены приоритетные задачи на 2018 год.
Ранее сообщалось, что Путин встретился в Кремле с ведущими бизнесменами страны.
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