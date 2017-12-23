Три человека погибли в результате ДТП в Пермском крае

Три человека, в том числе один ребёнок, погибли в результате аварии в Пермском крае. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

Кроме того, в ДТП пострадали пять человек, передаёт ТАСС. По данным агентства, авария произошла на 113-м км автодороги Кудымкар — Гайны. Водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной УАЗ. Все погибшие находились в автомобиле Lada. Ранее New Inform передавал, что при столкновении двух грузовиков в Кировской области пострадали два человека.