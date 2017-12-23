Три человека погибли в результате ДТП в Пермском крае
Три человека, в том числе один ребёнок, погибли в результате аварии в Пермском крае. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.
Кроме того, в ДТП пострадали пять человек, передаёт ТАСС.
По данным агентства, авария произошла на 113-м км автодороги Кудымкар — Гайны.
Водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной УАЗ.
Все погибшие находились в автомобиле Lada.
Ранее New Inform передавал, что при столкновении двух грузовиков в Кировской области пострадали два человека.
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