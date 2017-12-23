Три человека погибли в результате ДТП в Пермском крае

Короткая ссылка
Три человека, в том числе один ребёнок, погибли в результате аварии в Пермском крае. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

Кроме того, в ДТП пострадали пять человек, передаёт ТАСС.

По данным агентства, авария произошла на 113-м км автодороги Кудымкар — Гайны.

Водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной УАЗ. 

Все погибшие находились в автомобиле Lada.

Ранее New Inform передавал, что при столкновении двух грузовиков в Кировской области пострадали два человека.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119