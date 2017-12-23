В Крыму объявили экстренное предупреждение в связи с непогодой

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МЧС объявило экстренное предупреждение в Крыму на 24—25 декабря из-за сильного ветра.

Об этом сообщает крымское управление МЧС.

«24—25 декабря в Крыму ожидается сильный юго-западный ветер 15—20 м/с», — указывается в заявлении.

В связи с этим в ведомстве призывают соблюдать правила безопасности на улице и дома.

Планирующим поездку через Керченскую паромную переправу советуют отслеживать актуальные изменения в её работе на официальном сайте оператора.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области сообщало об аномально холодной погоде на юге региона.

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