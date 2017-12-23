В Крыму объявили экстренное предупреждение в связи с непогодой
МЧС объявило экстренное предупреждение в Крыму на 24—25 декабря из-за сильного ветра.
Об этом сообщает крымское управление МЧС.
«24—25 декабря в Крыму ожидается сильный юго-западный ветер 15—20 м/с», — указывается в заявлении.
В связи с этим в ведомстве призывают соблюдать правила безопасности на улице и дома.
Планирующим поездку через Керченскую паромную переправу советуют отслеживать актуальные изменения в её работе на официальном сайте оператора.
Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области сообщало об аномально холодной погоде на юге региона.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard