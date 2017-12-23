СМИ: В аэропорту Шереметьево задержали гражданку Британии с муляжом гранаты

В московском аэропорту Шереметьево задержана учительница из Великобритании с муляжом ручной гранаты в чемодане.

Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, в ходе допроса 46-летней учительницы выяснилось, что она приобрела гранату на московском рынке.

British woman causes major security alert at Moscow airport after trying to check in with a 'military training hand grenade' in her luggage https://t.co/Y4ijp12Sav — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 23 декабря 2017 г.

По информации издания, граната оказалась муляжом, однако сотрудники службы безопасности изъяли предмет.

При этом подчёркивается, что граната не была игрушкой, поскольку такие модели используются военными в учебных целях.

Ранее телеканал «360» передавал, что укравший два ноутбука мужчина оставил муляж гранаты в офисе одной из московских компаний.