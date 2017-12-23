СМИ: В аэропорту Шереметьево задержали гражданку Британии с муляжом гранаты
Об этом пишет Daily Mail.
Как отмечается, в ходе допроса 46-летней учительницы выяснилось, что она приобрела гранату на московском рынке.
British woman causes major security alert at Moscow airport after trying to check in with a 'military training hand grenade' in her luggage https://t.co/Y4ijp12Sav— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 23 декабря 2017 г.
По информации издания, граната оказалась муляжом, однако сотрудники службы безопасности изъяли предмет.
При этом подчёркивается, что граната не была игрушкой, поскольку такие модели используются военными в учебных целях.
Ранее телеканал «360» передавал, что укравший два ноутбука мужчина оставил муляж гранаты в офисе одной из московских компаний.