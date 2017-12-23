СМИ: В аэропорту Шереметьево задержали гражданку Британии с муляжом гранаты

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В московском аэропорту Шереметьево задержана учительница из Великобритании с муляжом ручной гранаты в чемодане.

Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, в ходе допроса 46-летней учительницы выяснилось, что она приобрела гранату на московском рынке.

По информации издания, граната оказалась муляжом, однако сотрудники службы безопасности изъяли предмет.

При этом подчёркивается, что граната не была игрушкой, поскольку такие модели используются военными в учебных целях.

Ранее телеканал «360» передавал, что укравший два ноутбука мужчина оставил муляж гранаты в офисе одной из московских компаний.

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